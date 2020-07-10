Историческую вывеску павильона №8 обнаружили на ВДНХ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Столичные специалисты в ходе реставрационных работ на ВДНХ обнаружили историческую вывеску павильона №8. Она украшала центральных вход в здание с 1954 до 1959 года. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"По проекту реставрации этого здания предполагалось воссоздать первоначальную вывеску по архивным фотографиям. Место, где она размещалась, было закрыто панелью, а при ее демонтаже специалисты обнаружили вывеску образца 1959 года "Юные натуралисты и техники". В свою очередь под ней оказалась самая первая вывеска, размещенная на здании в 1954 году - "Юные натуралисты", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что вывеску уберегло то, что более 60 лет назад работы по ремонту и переименованию павильона велись в спешке. Рабочие ничего не демонтировали, а просто закрыли часть фасада панелями, на которых установили новое название. В 1990-е годы скрыли и эту вывеску. Она выполнена в редкой для павильонов ВДНХ манере. Буквы нанесены шрифтом-антиквой с большими полуовалами. Они углублены в штукатурном фоне.

"Этот шрифт хорошо узнаваем и широко использовался в графике 1950-х годов. Буквы позднее заполнили раствором - видимо, на тот промежуток времени, когда павильон уже сменил название, а новая вывеска еще не была изготовлена. Теперь эта подлинная деталь памятника, скрытая от глаз более 60 лет, будет аккуратно расчищена и укреплена", - уточнил Емельянов.

Демонтированная более поздняя вывеска "Юные натуралисты и техники" образца 1959 года будет сохранена. Пока она находится внутри павильона, после окончания реставрационных работ будет принято решение о том, как ее экспонировать.