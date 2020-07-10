Некрасовка вновь стала лидером обсуждения пандемии в районных блогах Москвы

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики еженедельно рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители столичного района Некрасовка с 30 июня по 6 июля вновь активнее всех в Москве обсуждали тему пандемии коронавируса. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Некрасовка ранее уже лидировала среди районов столицы по этому показателю - с 9 по 15 июня, когда он составил 5,8, то есть более 58 пользователей из 1 тыс. просмотревших пост откликнулись на него. "На неделе, с 30 июня по 6 июля, активнее всего были жители района Некрасовка со значением индекса вовлеченности 4,7. За ним следуют районы Аэропорт - 4,3, Орехово-Борисово Северное и Войковский - 4,2, а также район Строгино - 4,1. Наименее заинтересованными районами оказались Солнцево со значением индекса 0,45, Свиблово и Метрогородок со значением 0,7, Богородское и Северное Измайлово со значением 0,8", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.

Значительный рост индекса отмечен в Некрасовке - с 1,6 до 4,7 на 3,1 процентных пункта, в Орехово-Борисово Северном - на 2,9, в соседнем Орехово-Борисово Южном - на 2,7. Упал показатель в Можайском районе - минус 5,8 процентных пункта, Южном Тушино - минус 4,7 и Северном Измайлово - минус 3,9. "В целом с 30 июня по 6 июля индекс вовлеченности показал тренд на снижение - его среднее значение уменьшилось с 2,56 до 2,0. Показатель сократился в 78 районах. Основная активность сосредоточилась на севере и юге столицы. Интерес москвичей к теме коронавируса падает", - отметил собеседник агентства.

Главные темы

По данным аналитиков, на неделе, с 30 июня по 6 июля, тема коронавируса практически не затрагивалась москвичами, были отмечены лишь немногочисленные публикации, связанные с обсуждениями на тему того, будет ли вторая волна заболевания и как скоро. "Москвичи обсуждали результаты голосования по поправке к конституции, говорили о результатах лотереи "Миллион призов", решали вопросы, связанные с повседневной жизнью, например, искали и предлагали услуги, обсуждали благоустройство района", - рассказал представитель Московского центра урбанистики.

Также москвичи в районных блогах говорили о благоустройстве, капитальном ремонте поликлиник, новых пешеходных переходах. Многие делились фотографиями городских пейзажей, стараясь сопровождать изображения исторической справкой, поздравляли друг друга с разнообразными праздниками. Кроме того, горожане рассуждали об экономических последствиях и пользе пандемии.

В отдельных районах, например в Войковском, говорили о том, в каком парке можно поиграть в шахматы, распространяли информацию о том, чем можно и нельзя кормить белок в парках, обсуждали лисиц, ворующих вещи отдыхающих. В районе Строгино публиковали вакансии, обсуждали создание нового парка по набережной от стадиона "Янтарь" до Парка Звезд и благоустройство набережной реки от Строгино до Крылатского. Жители говорили о рыбалке, прокате велосипедов и местоположении уличных столов для настольного тенниса.

"Горожане делились мнениями и чувствами насчет возвращения на работу в офис. Мнения расходились - кто-то привык работать из дома, кто-то наоборот - был рад возвращению в прежнее русло", - добавил собеседник агентства.

Падение интереса

Согласно исследованию, интерес к коронавирусу продолжает снижаться как у россиян, так и у москвичей в частности. С 29 по 5 июля в поисковой системе "Яндекс" было осуществлено 9 млн запросов по слову "коронавирус" из них 1,4 млн приходятся на Москву, что составляет 15,5% от общего числа запросов. В социальных сетях 2-5 июля было опубликовано 428 тыс. постов о коронавирусе, 18% из них пришлось на Москву, при этом 24-27 июня их было 578 тыс. со столичной долей в 17%. "Количество упоминаний COVID-19 в социальных сетях стабильно снижается на протяжении многих недель. Возрастная структура претерпела изменения - в лидерах остается группа пользователей в возрасте от 40 до 60, но на второе место вышли более молодые авторы в возрасте 25-39 лет, на их долю пришлось 26% постов. За ними последовали пользователи старшего поколения (более 60 лет) - доля постов под их авторством составила 25%. Пользователи младше 24 лет остаются наименее заинтересованным, но, стоит отметить, что их доля также возросла по сравнению с прошлой неделей с 10 до 14%", - сообщил представитель Московского центра урбанистики.

Исследователи также привели социологические данные, предоставленные фондом "Общественное мнение", которые позволяют говорить "о положительных изменениях в жизнях соотечественников". "Среди москвичей 77% говорят о том, что их родственники, друзья, знакомые перестали ограничивать свое пребывание на открытом воздухе из-за эпидемии коронавируса - на прошлой неделе об этом говорили 65% горожан. Большинство считает, что эпидемия идет на спад - так считает 63% москвичей и 61% россиян в целом. При этом 51% жителей Москвы не хотели бы проходить тест на коронавирус, положительно отреагировали бы на такое предложение лишь 20% жителей столицы", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, согласно приведенным данным, все больше москвичей считают, что через две недели зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией станет меньше - за последние 10 дней показатель вырос с 34% до 44%. Больше половины опрашиваемых не обсуждают коронавирус. Так утверждают 61% жителей Москвы и 65% жителей из других регионов страны. При этом всего 32% москвичей и 34% россиян не опасаются второй волны коронавируса, а общение со стариками не ограничивают лишь 19 и 24%.

По словам руководителя Московского центра урбанистики Сергея Капкова, индекс вовлеченности горожан в тему коронавируса вновь снижается, а москвичи постепенно возвращаются к прежней жизни. "По данным оперативной оценки потребительской активности "Сбербанка", c 29 июня по 5 июля расходы столичных жителей на товары и услуги увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей", - сказал он. Капков отметил, что растут, хоть и неравномерно, обороты бизнеса. "Количество чеков в июне также существенно увеличилось, но рост был неравномерным - в ЦАО и ЮАО чеков было на 5 процентных пунктов ниже, чем в других административных округах Москвы", - пояснил он.

Руководитель центра добавил, что в целом по столице "Первый ОФД" оценивает количество чеков в июне на уровне 75% от показателей февраля 2020 года. Также наблюдается безусловный прогресс в сфере услуг - снижение относительно 2019 года сократилось до 20%. Москвичи продолжают планировать отпуска и поездки. Это подтверждают данные Tinkoff CoronaIndex: за неделю, с 2 по 8 июля, спрос на гостиницы и отели вырос на 110%, спрос на услуги туристических агентств - на 67%", - заключил он.