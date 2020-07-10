Председателя УИК № 2756 в Раменках освободили от должности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии № 2756 Ирада Алиева была отстранена от должности в связи с плохой организацией голосования на участке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее РБК сообщило, что главу данного участка уволили из-за инцидента с подписями в итоговом протоколе голосования на участке: якобы два человека, которые не входили в состав комиссии, расписались за членов комиссии, в том числе и за секретаря УИК.

"Освободили председателя УИК - это правда. Про какие-то подмены не звучало, а причина отстранения, по сути, - плохая организация работы участковой комиссии. <…> Были жалобы от наблюдателей и членов комиссий. Если есть сигнал и подозрения на нарушения, тогда ТИК проводит проверку и принимается решение, что и было сделано", - сказал Реут.

По его словам, глава комиссии № 2756 была отстранена в соответствии со статьями 20 и 27 закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан России", которые регулируют систему и статус избирательных комиссий, комиссий референдума, а также порядок формирования и полномочия территориальных комиссий и участковых комиссий.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Помимо голосования до основного дня, было предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Явка в столице составила 55,93%. За поправки к Конституции РФ проголосовали 65,29% москвичей, принявших участие в общероссийском голосовании.