Около 100 пешеходных переходов появятся в Москве по предложениям жителей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты проектируют порядка 100 пешеходных переходов, которые организуют в Москве в ближайшее время по предложениям жителей столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К 24 июля мы планируем изменить специализации полос на улице Большая Тульская: теперь на Подольское шоссе и Даниловский вал можно будет повернуть с двух правых полос, а не с одной, как раньше. Продолжаем организовывать пешеходные переходы: новый сделаем на улице Таганрогская в районе д. 10/21 (недалеко от [станции] метро "Волжская"), еще один - на ул. Заречье, 25 с. 5 и на пересечении ул. Усачева и Усачевского переулка. Всего мы отдали в реализацию уже около 100 пешеходных переходов", - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Он добавил, что по просьбам жителей был продлен маршрут автобуса № 365 до конечной остановки "Смирновская, 25" (вместо остановки "Душинская улица"), а также организован пешеходный переход на ул. Главмосстроя в районе дома № 1.

Ранее Ликсутов сообщил, что более 2 тыс. предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры поступило от жителей Москвы в рамках краудсорсингового проекта, который проходил в столице с 9 июня по 2 июля. Москвичи по-прежнему могут прислать свои предложения по развитию транспортной инфраструктуры города на koordinator-codd@transport.mos.ru, в Telegram-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу.