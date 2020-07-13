Реставрацию въездной башни Хорошевского конного завода в Москве завершат к 2025 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Въездную башню Хорошевского конного завода XVIII века на северо-западе Москвы отреставрируют в рамках городской программы "Один рубль за квадратный метр", победитель аукциона завершит все работы на объекте в течение пяти лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Кирпичное здание XVIII века является объектом культурного наследия и расположено по адресу: Таманская улица, дом 2, строение 8.

"На аренду претендовали три участника, а цена в ходе торгов возросла с 1 до 15 млн рублей. Победителю аукциона необходимо провести реставрационные работы по сохранению объекта: на это дается пять лет, но, как правило, арендаторы завершают работы быстрее. После этого победитель аукциона сможет арендовать объект сроком на 49 лет по льготной цене рубль за квадратный метр", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель.

Сохранившееся сооружение - нижний ярус въездной башни, которая входила в состав Хорошевского конного завода, основанного при Иване III. Башня же построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е. П. Ключарева. На сегодняшний день из всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание проездной башни с парадными воротами.

Программа "Один рубль за один квадратный метр" действует в Москве с 2013 года. Ее целью стало привлечение инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Здания выставляются на открытые торги, победители которых должны за пять лет вернуть им исторический облик, после чего начинает действовать льготная ставка. Срок аренды - 49 лет.