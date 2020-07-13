Пушкинский музей за первые рабочие дни посетили почти 4 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. человек побывали в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина за первые дни после его открытия 10 июля. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"За три дня музей принял почти 4 тыс. посетителей. Это около 90% от нашей оптимальной вместимости в условиях пандемии", - сказали в пресс-службе.

В главном здании можно увидеть выставку "От Дюрера до Матисса", она продлена до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжается показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и принимала посетителей в течение двух недель. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака, который рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.