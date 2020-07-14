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Власти столицы предоставят 50 помещений для социально ориентированных НКО

Общая площадь помещений составит почти 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва безвозмездно предоставит 50 помещений на три года социально ориентированным НКО, общая площадь помещений составит почти 11 тыс. кв. м, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Город заинтересован в авторских социальных проектах и услугах, которые реализуются некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим организациям помещения площадью почти 11 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Помещения, которые предоставят организациям, отремонтированы и оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп НКО. Условно их поделили на два типа. К первому относятся помещения, приспособленные для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий. Обучение в них смогут проходить люди с ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии. В помещениях второго типа социальные услуги будут получать семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие представители социально уязвимых групп.

Для того, чтобы принять участие в отборе среди социально ориентированных НКО, необходимо в электронном виде заполнить заявку на официальном сайте "Добрая Москва".

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