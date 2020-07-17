В Москве используют резервный фонд для восстановления экономики после изоляции

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы используют резервный фонд для стабилизации экономической ситуации после режима самоизоляции, введенного из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в пятницу в интервью радио "Комсомольская правда" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается - то есть вообще все, конечно, касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом. Тем не менее, мы все эти годы создавали запас прочности. У нас же нет резервного какого-то громадного фонда. Он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет своего Центрального банка: нам никто <…> просто так ничего не даст, поэтому мы все равно создавали этот резерв", - сказал Собянин.

Четвертого июня мэр сообщил в интервью ТАСС, что столица суммарно потратит на борьбу с пандемией коронавируса нового типа порядка четверти триллиона рублей, еще около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. Вместе с тем мэр убежден, что Москве не нужно в этой ситуации отказываться от крупнейших городских проектов. По его словам, наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада. Согласно ранее подписанному закону о бюджете столицы на 2019 и 2020-2021 годы, доходы в текущем году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы - около 3,15 трлн рублей.

"Нефтяной кризис, - понятно, упали цены, упали доходы, - все с этим понятно. Даже экономическая активность припала на мировых рынках - тоже понятно", - добавил мэр.

О ситуации в Москве

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.