Вторая платформа на станции Кубинка-1 Белорусского направления МЖД появится в августе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Железнодорожники Белорусского направления МЖД ведут работы по ремонту пассажирской инфраструктуры на станции Кубинка-1, где в конце августа появится вторая платформа, а также парковая зона, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"На станции Кубинка-1 Белорусского направления МЖД железнодорожники ведут работы по ремонту пассажирской инфраструктуры. Здесь появится вторая платформа, а также парковая зона. Кроме того, будут обновлены фасады здания вокзала, стропильная система и покрытие кровли, проведен косметический ремонт помещений. На привокзальной площади уложат новую плитку", - говорится в сообщении.

Вторая пассажирская платформа строится на основе существующей низкой "береговой" платформы, которая в настоящее время не используется для посадки и высадки пассажиров. В ходе ремонта платформу удлинят со 120 до 400 м, уложат новое покрытие и оборудуют современным освещением и навигацией. В парковой зоне станции будут высажены деревья и кустарники, установлены лавочки, а также несколько образцов военной техники.

Ранее была отремонтирована "островная" платформа №1, где обновили покрытие, систему освещения и навигации, заменили кровлю навеса.