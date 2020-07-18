Гидрометцентр сообщил о наступлении "московского лета"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Московское лето" приходит в столицу в субботу. После аномальных колебаний температур москвичей в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное. Ночные температуры на выходных будут 12-15 градусов, дневные - 20-23 градуса. Такая погода и должна быть [соответствует климатической норме]. В понедельник, вторник и среду будет еще лучше - от 22 до 25 градусов", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что "легкие и небольшие дождики" будут наблюдаться в этот период, но ливней не ожидается.

Однако, по словам метеоролога, "московское лето" будет непродолжительным. "По предварительным расчетам, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет около 20 градусов", - сообщил он.