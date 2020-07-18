Бочкарев: опыт строительства больницы в Вороновском ускорит сроки ввода других объектов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Опыт строительства инфекционной больницы в Вороновском в Новой Москве, которую возвели за 34 дня, может помочь в сокращении сроков ввода в эксплуатацию городских дорог, станций метро и других объектов столицы. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Андрей Бочкарев.

"При строительстве больницы в Вороновском были применены очень интересные методы: запараллеливание работ, пакетирование, целый ряд управленческих методов, который применяется на многих серьезных объектах за рубежом, на крупных объектах нефтехимической промышленности и так далее. Ряд мероприятий мы уже анализируем, коллеги из нашего комплекса смотрят, как смогут их применить по всем направлениям работ в городе: организационные схемы при строительстве дорог, метрополитена и других объектах. Безусловно, этот объект показал, что при еще более организованной работе эффективность и скорость строительства могут быть кратно увеличены", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в таком быстром режиме не надо строить каждый объект, так как "это сверхнапряжение". "Но в целом сократить сроки, следовательно, сократить инвестиционный цикл, [обеспечить] возврат денег в экономику можно. Этим мы сейчас будем заниматься", - сказал Бочкарев.

Решение о строительстве новой инфекционной больницы было принято в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом нового типа. 17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл ее. Строительство здания с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта, все работы там завершили за месяц. Над созданием нового госпиталя работали более 11 тысяч человек, было задействовано несколько тысяч единиц специальных машин, а также иное строительное оборудование.