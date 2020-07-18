Проект рекультивации склона Москвы-реки около Юго-Восточной хорды сделают за пару месяцев

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Разработка проекта рекультивации склона Москвы-реки у Московского завода полиметаллов займет несколько месяцев. Площадка строительства моста и эстакады в составе Юго-Восточной хорды уже полностью очищена, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы начали наши стандартные строительные работы [ЮВХ], завершим в назначенные сроки (в 2023 году). Участок, на котором зараженные грунты (между Москва-рекой и территорией завода полиметаллов), приступим к подготовке его рекультивации и зачистке, началось проектирование. Думаю, что где-то через год начнем рекультивацию самого участка. Проектирование по рекультивации зараженных грунтов будут вести коллеги несколько месяцев", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что ФГУП "Радон" проводил работы по рекультивации зараженных грунтов на данном участке на протяжении четырех месяцев. "Работы будут проведены очень аккуратно, очень быстро, чтобы Юго-Восточную хорду построили в намеченные для нас сроки. Очень грамотно организуем работу, чтобы не было ни пыления, ни потери грунта на трассе, чтобы не было воздействия на здоровье людей, растений, животных. К этой проблеме не могли придвинуться предыдущие команды с 1984 года, мы за этот вопрос взялись", - сказал Бочкарев.

Ранее директор ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков сообщил, что строительство эстакады и моста Юго-Восточной хорды начали на освобожденной от зараженного грунта площадке, расположенной вдоль завода полиметаллов и станции "Москворечье". По его словам, на стройплощадке специалистами ФГУП "Радон" будет проводиться ежедневный мониторинг радиоактивной ситуации, который будет обеспечен в рамках предусмотренного бюджета генподрядчика - компании "Мостотрест". Десятков добавил, что работы по возведению участка с мостом через Москву-реку и эстакадой планируется завершить в 2023 году. Обозначен срок выполнения работ - 35 месяцев, но строители планируют справиться быстрее.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве ЮВХ - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Она протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД и пройдет по 10 районам Москвы.

При строительстве ЮВХ специалисты столкнулись с проблемой - радиоактивными отходами, которые в 1950-1960 годах Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, складировал на своем заднем дворе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти приняли решение об очистке и вывозе загрязненного грунта.