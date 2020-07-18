Запланированное благоустройство московских дворов в 2020 году выполнят на 30%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Программа по благоустройству дворовых территорий в Москве в 2020 году будет выполнена максимум на 30% из-за приостановки работ на время режима самоизоляции, действующего в столице в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

Власти Москвы приостановили все работы по благоустройству с 11 апреля.

"Конечно, благоустройство в этом году будет значительно меньшим по объемам. Мы уже просидели май, июнь, середину июля. Поэтому восполнить этот объем невозможно. Тем не менее, большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены. Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30% от запланированного объема", - сказал Собянин.

Он добавил, что столичные власти не отказываются от реализации благоустроительной программы "Мой район", но в этом году объем выполненных работ будет меньше, чем планировался. Тем не менее, обязательства по благоустройству будут выполнены в последующие годы.

"Могли бы работать, наверное, летом, но когда люди сидели на самоизоляции дома, под их окнами шуметь, закатывать асфальт было бы неправильно. Из знаковых объектов доделаем только то, что начали. Это Северный речной вокзал - само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала, на некоторых вылетных магистралях начнем работать. Но в целом объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы", - добавил Собянин.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции, в результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.