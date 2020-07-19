Трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" вновь доступна для пассажиров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала в Москве завершен. Теперь трамваи будут останавливаться прямо перед зданием вокзала и поворачивать в сторону "Пролетарской", сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры.

"Трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открыта для пассажиров. Также по маршрутам №А, 39 в центре и №47, 49 в районе Нагатино впервые поехали современные низкопольные вагоны "Витязь-Москва". Вернулись "Витязи" и на маршрут №1 в Чертаново. Теперь родителям с колясками, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями будет удобнее пользоваться трамваем", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Павелецкая площадь расположена в районе Замоскворечье в центре столицы. Она находится в окружении улиц Зацепский Вал, Дубининская, Кожевническая и здания вокзала. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что на Павелецкой площади появится новое общественное пространство, соединенное с кафе и подземным торговым центром. Над площадью построят входные павильоны в подземный торговый центр, стеклянные навесы накроют каскад лестниц и эскалаторов.