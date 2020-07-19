В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 15. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. Всего в столице умерли 4 314 человек с коронавирусом.

За все время в Москве выявили более 233,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 170 539 человек.

Коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.