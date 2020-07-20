Более 36 тыс. выпускников московских школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 23 тыс. выпускников московских школ в понедельник будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Еще около 13 тыс. человек сдадут экзамен по биологии, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более 23 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по иностранным языкам в Москве. Самым популярным по-прежнему остается английский язык, в этом году его выбрали около 22 тыс. участников. Но выпускники сдают и другие языки - французский, немецкий, испанский. С прошлого года у ребят также появилась возможность сдавать китайский язык", - сказала она.

Ракова также добавила, что более 13 тыс. выпускников в понедельник напишут экзаменационную работу по биологии.

По ее словам, для проведения ЕГЭ 20 июля в Москве будет организовано порядка 5 тыс. аудиторий в более 360 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе на дому и в больницах.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующие экзамены запланированы на 22 и 23 июля - в эти дни выпускники сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам.