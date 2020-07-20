Международный лагерь по программированию открылся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Представители 11 стран смогут побывать в международном лагере по программированию, который начал работу в технополисе "Москва". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 20 июля в ОЭЗ "Технополис "Москва" начнет работу международный лагерь по программированию Future Skills Camp. Проект особой экономической зоны по автономному пилотированию коптеров объединит представителей 11 стран и более 50 участников. Лагерь будет работать с 20 по 26 июля", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект даст возможность молодым специалистам обменяться идеями и наладить контакты. Соревнования пройдут дистанционно и позволят испытать новейшие достижения в области программирования автономного полета беспилотных аппаратов.

Участниками мероприятия являются старшеклассники, студенты, преподаватели и научные сотрудники из Португалии, Китая, Сингапура, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Индии, Колумбии, Южно-Африканской Республики, Барбадоса и Ганы. Организаторами и координаторами лагеря являются сотрудники центра молодежного инновационного творчества "Коптер" совместно с некоммерческой организацией WorldSkills Russia Союз "Молодые профессионалы" по популяризации профессий будущего.

"На время проведения соревнований в ОЭЗ "Технополис "Москва" будет временно создана полетная зона с системой видеотрансляции для участников из разных стран мира. Ребята, находясь у себя в стране, смогут удаленно запустить квадрокоптеры в автономный полет внутри защищенного воздушного пространства на территории столичной особой экономической зоны", - приводятся также слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний - арендаторов и резидентов.