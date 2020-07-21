Новые правила проезда грузовиков заработают еще в трех округах Москвы с 1 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Водителям грузовиков рекомендуют выбирать маршруты поездок заранее, так как с 1 августа еще в трех округах Москвы введут новые правила проезда большегрузов. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах - Центральном, Западном и Северо-Западном. Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД", - говорится в сообщении.

Специалисты проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза. Новые правила не повлияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки - большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен. Главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы.

Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону грузового каркаса. Полная информация размещена на едином транспортном портале и сайте Центра организации дорожного движения.

"Для удобства водителей в "Яндекс.Навигаторе" есть специальная функция, при помощи которой можно строить маршруты по грузовому каркасу. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, сервис предупредит, до какой улицы можно проехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность проезда", - отмечается в сообщении.

Введение грузового каркаса - списка улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 т, - позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки. Чтобы проехать туда, водителям грузовых автомобилей потребуются документы, подтверждающие, что въезд обоснован. В результате в жилых районах станет меньше шума, воздух будет чище, снизится аварийность, а также загруженность дорог. Правила грузового каркаса уже действуют в шести административных округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. В жилых районах в этих округах на 21% сократилось количество аварий с участием грузового транспорта.