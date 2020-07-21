Пять оленят появились в Центре по воспроизводству редких видов животных зоопарка Москвы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пять детенышей северного оленя родились в мае в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка, чуть позже они уедут в Керженский заповедник (Нижегородская область). Об этом сообщается в сообщении пресс-службы зоосада.

"Сразу пятеро детенышей северного оленя появились в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка", - говорится в сообщении.

Детеныши родились еще в мае, среди них четыре самца и одна самка. Пока они питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, пробуют все то, что растет в вольере: траву, листья, ветки кустов.

В центре живет две группы северных лесных оленей, всего вместе с детенышами это 20 животных. В их вольерах растут кусты и высокие деревья, под которыми прохладно даже в жаркую погоду.

"Северные олени привыкли жить в суровых погодных условиях. В России они обитают в тайге - от Карелии до Охотского побережья, большая часть живет в тундровой зоне. Поэтому они не очень прихотливы в еде и привыкли есть самую разнообразную растительную пищу, зачастую добывая ее прямо из-под снега. В нашем Центре олени питаются свежей травой, а также всем, что находят в вольере. Но их любимое лакомство (как и в природе) - это ягель. Зимой они едят его сухим, а летом сотрудники размачивают ягель в воде, чтобы он был максимально похож на естественный мох в природе", - добавили в пресс-службе.

Численность северных оленей сокращается во всех регионах РФ, этот вид занесен в Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программе по реинтродукции северного лесного оленя. Детеныши, которые рождаются в центре, уезжают в Керженский заповедник под Нижним Новгородом (он также принимает участие в программе по реинтродукции) и в другие заповедники по всему миру.