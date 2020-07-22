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Облачная погода, дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве 22 июля

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 16 м/с

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с ветром, дождями и грозой 22 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.

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