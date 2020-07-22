Москву на отборочном этапе WorldSkills представят 30 человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отборочные соревнования VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдут в столице с 1 по 20 августа, от Москвы заявлено 30 конкурсантов, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Москву на отборочных соревнованиях с 1 по 20 августа представят 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. Москвичи будут соревноваться за право участия в национальном финале по 18 компетенциям", — приводится в сообщении информация пресс-службы столичного комплекса социального развития.

Молодые люди от 14 до 25 лет на отборочном этапе будут соревноваться по 27 компетенциям в дистанционно-очном формате. При этом победители региональных соревнований WorldSkills сразу попадут во всероссийский финал без дополнительных испытаний. Таким образом, в национальном первенстве выступят более 2,8 тыс. человек из всех субъектов России, что на 1,3 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом.

Соревнования пройдут на площадках колледжей и специализированных центров. Выступления конкурсантов будут оценивать эксперты с помощью дистанционных и онлайн-технологий.

"Отборочные соревнования — важное событие для всех регионов, участвующих в движении WorldSkills. По их итогам формируется состав участников финала национального чемпионата. Наша сборная готова представить столицу в 25 компетенциях, семь из которых — юниорские. Для выступления ребят команды московских колледжей подготовили конкурсные площадки, соответствующие всем техническим требованиям и дистанционному формату соревнований", — отметил начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia 2020) пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционном формате.