Более 3,6 тыс. московских пар сыграли свадьбу в красивые даты 2020 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. пар заключили брак в Москве в красивые даты 2020 года, самой популярной датой у молодожен стало 20 февраля, в этот день поженились более 900 пар, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2020 году среди молодоженов популярны даты с различным сочетанием двоек. В такие дни в Москве поженились более 3,6 тысячи пар. Это более 15% от общего числа зарегистрированных браков за первое полугодие", — приводится в сообщении слова пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала года больше всего заявлений на регистрацию брака было подано на 20 февраля, в этот день сыграли свадьбу более 900 столичных пар. Также у молодожен вызвали повышенный интерес другие красивые даты — 22 февраля и 20 марта. В эти дни пары могли сыграть свадьбу на 11 необычных площадках.

Кроме того, 20 июня столичные отделения ЗАГС зарегистрировали около 4 тыс. браков, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.