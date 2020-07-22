Городские парки Москвы возобновили творческие занятия для детей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Регулярные творческие занятия для детей возобновили 14 столичных парков, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Например, Таганский парк приглашает детей и подростков на регулярные занятия по живописи. На уроках ребята научатся рисовать акварелью, гуашью и цветными карандашами. Занятия проходят на главной сцене парка по вторникам и средам, вход на них свободный.

"В Лианозовском парке ребята старше шести лет могут посетить мастер-классы преподавателя Анастасии Шальновой. На занятиях она научит рисовать летние пейзажи масляной пастелью или акварелью, а также делать из цветной бумаги яркие аппликации. Творческие уроки проводятся каждую пятницу в шахматной беседке (недалеко от главной площади)", - говорится в сообщении.

Также регулярные занятия по живописи для детей разного возраста проходят в парках "Сокольники", "Кузьминки" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Узнать подробнее о мастер-классах, а также зарегистрироваться на них можно на официальных сайтах этих парков.