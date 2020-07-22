Более 100 домов по программе реновации в Москве подключат к электросетям до конца года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Энергетики подключат к сетям до конца 2020 года более 100 домов, возводимых в Москве по программе реновации. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020 году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он сообщил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций, в которых установлено современное и надежное электрооборудование. В настоящее время ведутся работы по техприсоединению на пяти площадках: ул. Шверника, д. 6, ул. Смольная, вл. 21 А, ул. Гарибальди, вл. 17 и 18, ул. 13-я Парковая, вл. 16 А.