Экскурсии и чемпионат по квизу пройдут в Москве в рамках акции "День без турникетов"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 июля. Участникам предложат принять участие в квизах, виртуальных и офлайн-экскурсиях, сообщается в среду на портале Mos.ru.

"Все три дня будут проходить бесплатные экскурсии в семейном парке аттракционов "Сказка". Двадцать третьего июля можно посетить смотровую площадку Panorama 360 в одной из башен делового центра "Москва-Сити", а 25 июля - Центральный московский ипподром. Двадцать третьего июля в 11:00 на сайте акции появятся видеотрансляции семи онлайн-экскурсий. В мобильном приложении "День без турникетов" все дни будет проходить чемпионат по квизу - пользователи будут играть друг с другом или с искусственным интеллектом, набирая баллы. Победители смогут побывать на экскурсиях по выбранным ими площадкам, которые будут представлены на следующей акции", - сообщается на портале.

"День без турникетов" - это городская акция, участники которой могут бесплатно посетить столичные производства, инновационные центры, ИТ-компании. Впервые она прошла в 2012 году. За все время в акции приняли участие более 100 тыс. человек и свыше 200 компаний. В апреле у акции появилось мобильное приложение, позволяющее пользователям принимать участие в экскурсиях в безопасном режиме.