Премьеру аудиосериала запустили на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Онлайн-платформа #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с медиагруппой "Красный квадрат" и стриминговым сервисом "Яндекс.Музыка" запустили аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"На онлайн-платформе состоится премьера аудиосериала по новому роману Сергея Лукьяненко. Всего в первом сезоне будет 12 серий, первая - уже доступна на сайте москвастобой.рф", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что роман "Ловец видений" был задуман почти 10 лет назад, но премьера его состоится только сейчас в достаточно необычном формате аудиосериала.

"Для меня этот проект особенно интересен тем, что это, вероятно, первый в мире случай, когда книга стартует через аудиофильм. Наши дни стирают различия между бумажными и электронными книгами, аудио- и визуальным форматом. И я уверен, что все эти формы не конкуренты друг другу, а взаимодополняющее представление одной и той же идеи. Давайте же попробуем наяву заглянуть в тот удивительный мир, где мы бываем каждую ночь", - приводятся в сообщении слова Лукьяненко.

По словам организаторов, в озвучивании сериала приняла участие целая плеяда звездных актеров, которые будут появляться от серии к серии, поддерживая интерес слушателя. Серии будут выходить раз в неделю на сайте москвастобой.рф, продолжительность каждой из них - от 20 до 35 минут.

О проекте

Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На медиаплатформе москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили около миллиона раз.