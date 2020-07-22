Беспилотники Росреестра по Москве обследуют 1,3 тыс. га земли в ТиНАО до конца года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Беспилотные комплексы столичного Росреестра обследуют порядка 1,3 тыс. га территории Новой Москвы (ТиНАО) с целью выявления нарушений земельного законодательства. Это практически втрое больше, чем в 2019 году, когда площадь облетов составила 485 га, сообщила в среду пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

"До конца года при помощи беспилотников планируется обследовать 1,3 тыс. га на территории Новой Москвы - практически втрое больше, чем в 2019 году, когда площадь облетов составила 485 га. По итогам прошлого года выявлено 237 признаков нарушений земельного законодательства, которые были включены в план проведения плановых проверок физических лиц на 2020 год, а все собственники получили предостережения", - говорится в сообщении.

Нарушения, выявленные при помощи беспилотников в прошлом году, будут дополнительно проверены инспекторами государственного земельного надзора в течение этого года.

"На текущий момент все нарушения подтвердились, при этом 10% собственников земельных участков, получивших предостережения, самостоятельно устранили нарушения до момента проведения плановой проверки", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Управления Росреестра по Москве Александра Левченкова.

В сообщении отмечается, что во время проведения административного обследования земельных участков право на неприкосновенность частной жизни не нарушается. Вся информация, полученная в ходе аэрофотосъемок, конфиденциальна и распространению не подлежит.