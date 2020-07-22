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Около 9 тыс. светодиодных светильников установят на улицах Москвы в 2020 году

Светодиодные лампы экономят до 30% электроэнергии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. устаревших ламп в уличных осветительных приборах в Москве планируют заменить на энергосберегающие светодиодные светильники в нынешнем году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

"В Москве появляется все больше фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками. Сейчас столичные улицы освещают почти 130 тыс. таких осветительных приборов. В 2020 году планируется заменить еще 9 тыс. морально устаревших ламп, 3,5 тыс. из них уже установлены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наружное освещение обновляют на энергосберегающие светодиодные светильники, которые экономят до 30% электроэнергии.

Фонари со светодиодными лампами устанавливаются во дворах, на территории школ и детских садов, на спортивных и детских площадках, а также на знаковых городских объектах.

Светодиодные лампы освещают территории теплым белым светом. Цветовая температура составляет 2 700-2 800 градусов по Кельвину.

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