Более 160 уголовных дел возбуждено за дачу взяток сотрудникам ГИБДД в Москве с начала года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили более 160 уголовных дел с начала года по фактам дачи взятки сотрудникам ГИБДД в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

"За шесть месяцев текущего года по фактам дачи взятки сотрудникам столичной Госавтоинспекции возбуждено 166 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ ("Дача взятки"). Всего за данные противоправные деяния в указанный период задержаны 193 участника дорожного движения. По остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что столичная ГИБДД напоминает, что дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы. "Призываем участников дорожного движения не совершать необдуманных действий, способных навсегда оставить негативный след в биографии", - заключили в пресс-службе.