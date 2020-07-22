Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в июле-августе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в июле и августе в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В июле - августе на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры. В ночь с 24 на 25 июля (с 23:15 до 10:15) железнодорожники приступят к строительству тоннельной части будущего вестибюля на остановочном пункте Крекшино. В технологические "окна" (с 02:00 до 02:00) с 26 по 27 июля и с 1 по 2 августа состоится переключение первого и второго главных путей на новом железнодорожном мосту через реку Незнайка, расположенном на участке Толстопальцево - Крекшино рядом со станцией Санино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонтаж временных мостовых пролетных строений в связи с окончанием реконструкции подземного вестибюля на станции Крекшино пройдет в ночные и утренние часы с 31 июля на 1 августа, с 8 на 9 августа, а также 21-23 и 28-30 августа. На этом остановочном пункте продолжаются отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов. Запуск станции после реконструкции запланирован на конец 2020 года. До конца года на Киевском направлении МЖД будет введено в эксплуатацию еще два моста через реки Сетунь и Ликовка.

Компания обращает внимание пассажиров, что у некоторых электричек и аэроэкспрессов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые пригородные поезда выведут из расписания. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".