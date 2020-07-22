Среднесуточный оборот объектов торговли в Москве за неделю составил почти 30 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Среднесуточный оборот сферы торговли и услуг вырос в Москве на прошлой неделе и составил 29,6 млрд рублей, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Деловая активность в Москве успешно восстанавливается. Обороты сферы торговли и услуг столицы не просто вышли на уровень конца марта, но даже превысили показатели прошлого года. За прошедшую неделю среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы, по оперативным данным, составил 29,6 млрд рублей. Это рекордный показатель. Он не только на 18% выше показателей докризисной недели (23-29 марта), но и на 6,5% больше, чем за аналогичную неделю прошлого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По сравнению с концом марта значительный прирост среднесуточных оборотов продемонстрировали несколько секторов. Так, оборот финансового сектора вырос на 40,3%, оптовой торговли - на 42,9%, деловых услуг - на 53,4%, общепита - на 78%, а сферы телекоммуникаций и связи - на 78,7%.

Как отметил заммэра, высокие обороты продолжает демонстрировать мелкооптовая торговля, в том числе интернет-магазины, которые еще в период временных ограничений сумели успешно адаптироваться к новой реальности. На прошлой неделе рост к докризисной неделе марта в этом секторе составил 65%. Взрывной рост - на 151% по сравнению с последней неделей марта - показала сфера логистики.

С 28 марта предприятия общепита работали только на доставку и навынос. Предприятия, оказывающие бытовые услуги, практически полностью прекратили работу, открытыми остались лишь магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины. Ограничения были введены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

С 1 июня было принято решение об открытии предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе непродовольственных магазинов, химчисток и мастерских по ремонту обуви, а с 9 июня заработали парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня открылись летние кафе, а с 23 июня в полном объеме заработали все предприятия общепита. Снятие ограничительных мер положительно повлияло на восстановление столичной экономики.