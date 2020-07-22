Парк виртуальных развлечений и киберспортивная арена открылись в ЦДМ на Лубянке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Развлекательные центры возобновили свою работу в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (ЦДМ) в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Галс-Девелопмент".

"В "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") возобновили работу развлекательные центры. После трехмесячного перерыва развлекательные форматы общей площадью 8 тыс. кв. м вновь ждут гостей. Среди них парк виртуальных развлечений ARena Space, киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий "Иннопарк", детский город профессий "Кидбург", развлекательные центры "Zыркус", BlasterTag и DigIt, а также мультимедийный парк "Алиса. Возвращение в Страну чудес". К работе успешно вернулись 99% арендаторов ЦДМ", - приводятся в сообщении слова вице-президента компании Светланы Мазур.

На игровом пространстве DigIt детей ждет настоящая строительная площадка, на которой можно попробовать себя в роли прораба, крановщика, укладчика кирпичей, поиграть с радиоуправляемым трактором, залезть в бетономешалку или управлять экскаватором. По случаю открытия действуют специальный тариф на билеты. Paraplan VR предлагает полеты в виртуальной реальности на самолетах, космических кораблях и даже драконах - очки объединены с настоящим летным симулятором. Fly VR позволяет испытать большой спектр эмоций: игроков ждут экстремальные виды спорта.

Для посетителей парк виртуальных развлечений ARena Space предлагает скидку 25%, в "Иннопарке" действует акция "Четыре билета по цене трех", "Кидбург" подготовил дисконт 30% на детские билеты, купить билет на BlasterTag можно со скидкой 50%, при посещении "Zыркус" и "Алиса. Возвращение в Страну чудес" - два билета по цене одного.

Отмечается, что сегодня в ЦДМ работают более 100 магазинов, фудкорт и Гастрогалерея, а также салоны красоты и спортивная студия. Все арендаторы работают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Открытие кинотеатра "ОККО Формула Кино" ожидается к 1 августа. Также в "Центральном Детском Магазине" усилена санитарная обработка поверхностей и помещений, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. На всех входа в магазин установлены вендинговые аппараты для приобретения масок, перчаток и санитайзеров.