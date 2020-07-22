Депутаты Мосгордумы направят Собянину письмо с просьбой поддержать театры и музеи

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы направят мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой поддержать столичные театры и музеи в связи с убытками, понесенными учреждениями по причине ранее действовавших ограничений на прием посетителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на заседании столичного парламента в среду сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Мы подготовили письмо от фракции партии "Единая Россия" и [депутатского] объединения "Моя Москва" к мэру нашего города Сергею Семеновичу Собянину, связанное с тем, что значительная часть средств, порядка 50%, в учреждениях культуры, подведомственных департаменту культуры, являются внебюджетными источниками. В связи с тем, что фактически первыми закрывались именно учреждения культуры - парки, дома культуры, музеи, театры, концертные залы - и до сих пор многие из них не приступили к работе, <...> посчитали необходимым обратиться с просьбой поддержать специалистов, сотрудников, театральных деятелей и их семьи для того, чтобы восполнить в полном объеме те расходы, которые понесли и продолжают нести", - сказала Гусева, отметив, что данные меры поддержки могут коснуться 36 тыс. человек.

Как сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, 18 июля в саду "Эрмитаж" состоялась встреча руководителей профильных комиссий столичного парламента и деятелей культуры. "Обсудили возможность финансовой помощи со стороны города. В основном она потребуется на выплату зарплаты сотрудникам учреждений культуры. В ходе встречи выслушали все пожелания и возможные параметры помощи, которая необходима отрасли", - пояснил спикер.

Спектакли и другие мероприятия в театрах Москвы были отменены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 17 марта. Сотрудники, включая артистов, перешли на дистанционный режим работы или находились в самоизоляции. Возобновление с 9 июня очных репетиций стало первым шагом к открытию полноценного театрального сезона, который обычно начинается в сентябре.

После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. По предварительной информации, в планах городских театров до конца года стоят 59 премьер.