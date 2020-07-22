ОЭЗ Москвы объявила о сдаче в аренду более 5 тыс. кв м офисных помещений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" объявила о сдаче в аренду на территории площадки в Алабушево офисных помещений общей площадью более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Благодаря размещению на площадке "Алабушево" компании получат доступ к большинству услуг особой экономической зоны "Технополис Москва", в первую очередь к системам связи и безопасности. Помещения находятся в девятиэтажном офисном здании административно-делового центра "Алабушево", имеют свободную планировку и дают возможность арендаторам адаптировать площади под собственные нужды", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что офисы сдаются по цене от 5,3 тыс. до 11,8 тыс. рублей за один квадратный метр, в цену аренды входит стоимость за эксплуатацию и коммунальные услуги. "Минимальная площадь офисного помещения, которое можно арендовать - 355,67 кв. м. Взять в аренду также можно помещения под пункты общественного питания или магазины по цене от 9,77 тыс. рублей за один квадратный метр", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, на площадке "Алабушево" работают 27 московских предприятий, разместивших на территории как собственные заводы, так и центральные офисы компаний. Среди них: производства лекарств, глюкометров, лазерного и холодильного оборудования, автомобильной электроники. "Здесь запланировано создание около 4 тыс. рабочих мест для высококвалифицированного персонала", - добавил Дегтев.

Всего "Технополис Москва" включает в себя пять площадок: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ". Их общая площадь составляет 206,8 га.