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Пандемия коронавируса нового типа

Число новых случаев коронавируса в Москве сократилось на 45,9% за месяц

Число новых случаев коронавируса остается на низком уровне, несмотря на резкое увеличение количества проводимых ПЦР-тестов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве снижаются, за месяц число новых случаев сократилось на 45,9%. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в ряде социальных сетей появилась новость, то уже несколько дней в Москве идет уверенный рост заболеваемости.

"По факту данных сообщений департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. <…> Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне. С момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля - на 10,4%. А за месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%", - говорится в сообщении.

Кроме того, основной показатель эпидемиологической обстановки - среднесуточный темп прироста - также остается отрицательным.

С 16 июля в Москве было запущено бесплатное ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник - таким образом, в сутки стало возможно проводить дополнительно еще около 5 тыс. исследований. Однако даже несмотря на резкое увеличение количества проводимых тестов, число новых случаев коронавируса по-прежнему остается на низком уровне.

"Таким образом, информация о росте заболеваемости абсолютно некорректна. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна, что позволяет снимать ограничительные меры в столице", - добавляется в материале.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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