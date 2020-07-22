Биопринтеры для экспериментов в космосе покажут в Музее космонавтики в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новый стенд, посвященный новейшим исследованиям в космосе, открылся в Музее космонавтики в Москве. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

"В экспозиции Музея космонавтики в Москве открылся стенд, посвященный новейшим исследованиям в космосе. В новом разделе экспозиции можно увидеть биопринтер "Орган.Авт", с помощью которого в 2018 году были проведены первые в мире эксперименты по 3D-биопечати космонавтами Роскосмоса на Международной космической станции (МКС). Биопринтеры передала в фонды Музея космонавтики компания "Инвитро" в 2019 году", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что биопринтеры "Орган.Авт" были разработаны в 2017 году учеными лаборатории 3D Bioprinting Solutions, основанной при участии компании "Инвитро", для создания живых микроорганов и тканей в условиях космической микрогравитации. Первые эксперименты с их помощью на МКС провели в 2018 году. Это стало началом целой серии космических экспериментов, включая биопечать хрящевой ткани человека, щитовидной железы мыши, костной ткани, образцов мяса, а также выращивание белковых кристаллов, изучение образования антибиотикорезистентности с помощью созданных в условиях микрогравитации бактериальных биопленок.

"Наша задача показать посетителям не только историю освоения космоса, но и то, что происходит на Международной космической станции прямо сейчас. И мы очень рады, что благодаря нашим партнерам теперь посетители увидят биопринтер "Орган.Авт", на котором проводят важнейшие эксперименты на орбите, и узнают о современных исследованиях в космосе", - приводятся в сообщении слова директора музея Натальи Артюхиной.