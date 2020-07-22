Движение трамваев у метро "Павелецкая" в Москве восстановили после сбоя

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Движение трамваев № А, 3, 38 и 39 в районе станции Московского метрополитена "Павелецкая" восстановлено после временного изменения их маршрутов, сообщается в среду в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Восстановлено движение трамваев № А, 3, 38 и 39 у метро "Павелецкая", - говорится в сообщении.

Ранее в районе метро "Павелецкая" данные трамваи следовали с задержками, их маршруты были временно изменены, вместо трамваев работали автобусы.