Связанные с пандемией меры безопасности могут сохраниться в транспорте Москвы на годы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Все меры безопасности, которые были введены в общественном транспорте Москвы из-за эпидемии коронавируса, могут продлиться несколько лет. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара "Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".

"Специалисты говорят, что нет окончательного мнения по поводу повторной волны эпидемии. Никто не может точно сказать. Поэтому мы готовимся к тому, что с такими мерами контроля, с такими мерами обработки подвижного состава, транспортной инфраструктуры, мы будем жить еще очень много лет", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что власти готовят стратегию развития общественного транспорта, которую будут обсуждать с экспертами и жителями города. Изменения в первую очередь будут связаны с тем, чтобы подготовить общественный транспорт к экстренным ситуациям наподобие эпидемии.

По словам заммэра, именно поэтому уделяется очень много внимания тому, чтобы в подвижном составе, который закупается для Москвы, были системы с обеззараживанием воздуха, контролем температуры пассажиров, а также системы, которые смогут снизить количество вредных веществ при поездке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы планируют обновить подвижной состав метро и пригородных электричек на 80% к 2023 году. Кроме того, Москва суммарно приобретет более 2,3 тыс. электробусов за четыре года.