Почти €450 млн заложено в бюджете Москвы на развитие транспорта в 2020 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы не будут сокращать программу развития общественного транспорта в связи с трудностями из-за пандемии, на это выделено порядка €450 млн. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара "Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".

"Также хочу сказать. С учетом того, что налоговые поступления в бюджет Москвы сократились, мэром Москвы было принято решение, что мы не сокращаем обновление наземного городского транспорта и поездов метро. Для этих целей цифра, которая была на 2020 год, а это почти €450 млн, полностью сохранилась", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что, как и планировалось, власти продолжают обновлять подвижной состав. В этом году планируется закупить порядка 1 тыс. единиц автобусов, трамваев и электробусов. Кроме того, будет закуплено около 550 новых вагонов метро.

По словам заммэра, несмотря на то, что количество пассажиров во время пандемии резко снизилось, было принято решение о сохранении графика работы всех видов общественного транспорта.

"Правительство Москвы взяло на себя полностью оплату повышенных расходов от частных операторов наземного городского транспорта в Москве. Мы полностью компенсировали все затраты, связанные с тем, чтобы обеспечить в условиях отсутствия большого количества пассажиров работу городского транспорта", - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что все меры, связанные с обработкой помещений, вагонов поездов, автобусов, будут сохранены. Также останутся и санитайзеры в метро и на железнодорожном транспорте.