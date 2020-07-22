Москвичи смогут оценить столичные нововведения в игровой форме в "Активном гражданине"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Проект "Активный гражданин" запустил новый сервис "Пульс столицы", с помощью которого москвичи в интерактивной игровой форме смогут оценить развитие города в разных сферах, а также узнать факты о столице. Об этом в среду сообщили в пресс-службе проекта.

"Мы продолжаем развивать проект для активных граждан и запускаем новый сервис - "Пульс столицы". В новом разделе жители смогут узнать, что произошло в городе, оценить нововведения и достижения столицы и, самое главное, дать городу обратную связь. Жители помогут составить объективную картину состояния различных отраслевых направлений и городской инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Уточняется, что пользователям мобильного приложения "Активный гражданин" периодически будут доступны опросы по таким темам, как культура, предпринимательство, культурное наследие, информационные технологии, туризм, общество, торговля и услуги. Их перечень будет дополняться. Участник при прохождении опроса оценивает нововведение, а после ответа узнает интересный факт, который отражает развитие данной сферы в Москве.

Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. С его помощью горожане выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, выбирают названия парков и станций метрополитена. С момента начала реализации проекта проведено более 4,6 тыс. голосований.