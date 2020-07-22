Число пользователей городского велопроката выросло в Москве в два раза за месяц

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество людей, которые воспользовались городскими велосипедами, выросло в Москве в два раза за месяц. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в ходе семинара "Общественный транспорт после COVID-19 - Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов".

"Мы сделали большие скидки на использование городских велосипедов - почти на 30%. Количество пользователей городским велопрокатом выросло почти в два раза за один месяц. Всего жителям доступно почти 6 тыс. велосипедов", - сказал Ликсутов.

По его словам, властям Москвы предстоит еще большая работа, и они стараются обеспечить всех пассажиров надежным и удобным транспортом, который они смогут использовать каждый день.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице около 4 тыс. велосипедов для городского проката приобретут в 2020-2023 годах.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С 1 июня прокат заработал для всех желающих. 16 июня Ликсутов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, предоставлены промокоды на скидку.