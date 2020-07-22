"Аптекарский огород" за пять дней собрал 1 млн на проведение осеннего фестиваля цветов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы ежегодного осеннего фестиваля цветов в "Аптекарском огороде" с помощью краудсорсинг-проекта за пять дней собрали 1 млн рублей. Сбор средств стал вынужденной мерой в связи с тем, что ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" был закрыт на три месяца из-за пандемии коронавируса и остался без средств на проведение фестиваля, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе.

"Сбор средств начался 18 июля. На данный момент мы собрали 1 млн рублей. Это лишь часть средств, необходимая на создание выставки, и поэтому сбор продолжается. Мы очень надеемся, что люди продолжат поддерживать нас, - проект идет до середины сентября, и нам важен каждый вклад", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, всего необходимо собрать около 3-4 млн рублей.

По словам ведомства, за первую неделю организаторы увидели невероятную поддержку от аудитории. Они уверены, что при помощи краудфандинга "Аптекарский огород" сможет собрать всю необходимую на проведение фестиваля сумму.

Согласно открытым источникам, ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Он имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории (ООПТ). Старейшая часть Ботанического сада Московского университета.