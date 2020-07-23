Три птенца полярной совы появились на свет в Московском зоопарке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Птенцы полярной совы появились на свет в Московском зоопарке, сообщили в четверг в его пресс-службе. Сейчас их уже могут увидеть посетители.
"Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу <...>. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ БЕЛЫХ СОВ Наши посетители редко могут просто пройти мимо вольера белой (полярной) совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. А вот их птенцы – пока совсем не похожи на белоснежных родителей. Это пушистые серые комочки с большими желтыми глазами. Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу - могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год. ❄ У молодой мамы (самке 4 года) это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал. До сих пор киперы подходят к птицам с опаской. У полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Сотрудники не стали косить в вольере траву, чтобы лишний раз не беспокоить птенцов. Для совиной семьи – это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов. Вольер полярных сов находится на Новой территории рядом с вольером белых медведей. Посетители уже могут увидеть маленьких серых птенцов.
По словам специалистов, у полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Чтобы не беспокоить птенцов, сотрудники не стали косить в вольере траву: для совиной семьи это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов.
"У молодой мамы, самке четыре года, это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал", - говорится в сообщении.
Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей.