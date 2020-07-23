Три птенца полярной совы появились на свет в Московском зоопарке

"Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу <...>. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Птенцы полярной совы появились на свет в Московском зоопарке, сообщили в четверг в его пресс-службе. Сейчас их уже могут увидеть посетители.

По словам специалистов, у полярных сов просторный вольер сложной формы: там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Чтобы не беспокоить птенцов, сотрудники не стали косить в вольере траву: для совиной семьи это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов.

"У молодой мамы, самке четыре года, это первое потомство. Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал", - говорится в сообщении.

Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей.