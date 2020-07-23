Московские технопарки открыли запись на офлайн-занятия для школьников

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Технопарки Москвы открыли запись на очные занятия для школьников, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы в четверг.

"Запись на очные занятия уже открыли "Траектория взлета", "Калибр", "Кулибин Про", детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, "Москва" и "Мосгормаш". Этим летом ребята смогут изучать там программирование, осваивать 3D-прототипирование, печать и получать предпринимательские навыки. Большинство занятий рассчитано на детей старше 10 лет", - говорится в сообщении.

С момента открытия первого детского технопарка в 2016 году их слушателями стали около 251 000 школьников и студентов колледжей. Их наставниками в образовательных программах стали преподаватели и ректоры МГТУ имени Баумана, МАИ, РГСУ, Московского политеха и других вузов.

Выпускники московских технопарков занимают призовые места в олимпиадах, хакатонах и конкурсах технического творчества - WorldSkills и WorldSkills Junior, "Шустрик", "Реактор", "Лунная одиссея", "ВУЗПРОМФЕСТ".