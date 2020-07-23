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В Москве в ходе внепланового обыска у заключенных СИЗО "Водник" изъято 25 телефонов

Проводится проверка с целью выявления халатности либо умышленных действий сотрудников учреждения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве провело внезапные обыски на наличие мобильных телефонов в крупном СИЗО-5 ("Водник") на северо-западе Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, "22 июля в столичном СИЗО №5 прошел внеплановый обыск камер и других помещений с целью проверки наличия у подозреваемых, обвиняемых и осужденных мобильных телефонов и иных запрещенных предметов, которые могли к ним попасть из-за халатности либо умышленных действий сотрудников учреждения". В ходе обыска изъяты 25 мобильных телефонов, аксессуары к ним и 10 сим-карт. Проводится проверка.

В УФСИН отметили, что обыск прошел в рамках совместных мероприятий с сотрудниками центрального аппарата ФСИН и ФСБ по профилактике и борьбе с коррупционными проявлениями среди сотрудников.

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