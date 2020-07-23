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Мосгаз опроверг информацию о прорыве газовой трубы на Алтуфьевском шоссе

В Мосгазе сообщили, что там проводятся плановые работы по замене запорного устройства, они безопасны и могут сопровождаться характерным звуком

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Плановые работы по замене запорного устройства газового оборудования проводятся на Алтуфьевском шоссе в столице. Эти работы могут сопровождаться характерным звуком, но безопасны, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе АО "Мосгаз".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на Алтуфьевском шоссе прорвало газовую трубу во время ремонта дороги. Кроме того, в сообщениях отмечалось, что жители ощутили сильный запах газа в районе, где ведутся работы.

"На Алтуфьевском шоссе в районе дома 46 ведутся плановые работы по замене запорного устройства. В данный момент производится технологический сброс. Работы безопасны и могут сопровождаться характерным звуком", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта, движение на Алтуфьевском шоссе не перекрывалось.

В новость были внесены изменения (13:48 мск) — добавлены подробности по тексту.

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