Собянин: школы в Москве будут самостоятельно принимать решение о проведении выпускного

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Решение о проведении выпускных будут принимать в школах Москвы, где есть большие актовые и спортивные залы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается выпускного. 24 июля будет выпускной в Парке Горького, что стало уже такой городской традицией. Что касается локальных выпускных, то школы, у которых есть большие актовые залы и спортивные залы, смогут спокойно принять решение и проводить выпускные", - сказал Собянин.

Он отметил, что все же основное мероприятие будет в Парке Горького.

Выпускной вечер для школьников столицы ежегодно проходит в Парке Горького. В 2019 году мероприятие посетило свыше 22,5 тыс. выпускников из 338 столичных школ. Также трансляцию праздника проходила на портале "Окно в город".

Праздничный вечер традиционно начинается в 20:00 и завершается в 06:00 следующего дня. Для школьников организаторы проводят большую культурную программу.