Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве ранее был отчислен из вуза

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Житель Ингушетии, открывший стрельбу по полицейским 15 июня на Ленинском проспекте в Москве, ранее из-за конфликта был отчислен из вуза, его поведение поменялось год назад. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрей Стрижов.

15 июня, когда сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте, проходивший мимо 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев без видимой причины открыл стрельбу по двум полицейским. Один из них смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. Позже стрелок умер в больнице.

"Опрошенные свидетели отмечали его замкнутость, вспыльчивость характера, кардинальные изменения поведения в последний год, что выражалось в намеренном поиске конфликта и вступления в драку, ранее он был отчислен из высшего учебного заведения, сокурсники отмечали, что видели его в состоянии наркотического и алкогольного опьянения", - рассказал Стрижов.

Он сообщил, что следствием запрошены медицинские документы и характеризующие молодого человека материалы из учебных заведений, по месту жительства и пребывания для изучения его личности и проведения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы.