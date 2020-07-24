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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве ранее был отчислен из вуза

Следователи запросили медицинские документы и характеризующие молодого человека материалы из учебных заведений для проведения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Житель Ингушетии, открывший стрельбу по полицейским 15 июня на Ленинском проспекте в Москве, ранее из-за конфликта был отчислен из вуза, его поведение поменялось год назад. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрей Стрижов.

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15 июня, когда сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения на Ленинском проспекте, проходивший мимо 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев без видимой причины открыл стрельбу по двум полицейским. Один из них смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. Позже стрелок умер в больнице.

"Опрошенные свидетели отмечали его замкнутость, вспыльчивость характера, кардинальные изменения поведения в последний год, что выражалось в намеренном поиске конфликта и вступления в драку, ранее он был отчислен из высшего учебного заведения, сокурсники отмечали, что видели его в состоянии наркотического и алкогольного опьянения", - рассказал Стрижов.

Он сообщил, что следствием запрошены медицинские документы и характеризующие молодого человека материалы из учебных заведений, по месту жительства и пребывания для изучения его личности и проведения посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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