Полиция Москвы опровергла межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Драка между нетрезвыми гражданами произошла на улице Маршала Захарова в Москве в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами, в результате которого пострадал один человек. Он не нуждается в госпитализации. Полиция устанавливает других участников драки", - сказали в главке.

Ранее в СМИ появилась информация о столкновениях между выходцами из Армении и Азербайджана на улице Маршала Захарова. Однако в полиции опровергли эти сведения, отметив, что драка не носит межнациональный характер.