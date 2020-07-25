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Полиция Москвы опровергла межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова

По данным столичного ГУ МВД, пострадал один человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Драка между нетрезвыми гражданами произошла на улице Маршала Захарова в Москве в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В районе дома 16 по улице Маршала Захарова произошел конфликт между нетрезвыми гражданами, в результате которого пострадал один человек. Он не нуждается в госпитализации. Полиция устанавливает других участников драки", - сказали в главке.

Ранее в СМИ появилась информация о столкновениях между выходцами из Армении и Азербайджана на улице Маршала Захарова. Однако в полиции опровергли эти сведения, отметив, что драка не носит межнациональный характер.

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