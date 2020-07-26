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На МКАД столкнулись грузовик и легковая машина

В аварии пострадал один человек, его эвакуировали вертолетом в больницу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Грузовик и легковая машина столкнулись на МКАД в Москве в районе Каширского шоссе. Как сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах, пострадал один человек, вертолетом он эвакуирован в больницу.

"ДТП с участием двух транспортных средств, легкового автомобиля и грузовика, произошло на 24-м км МКАД в районе Каширского шоссе. В результате столкновения пострадал один человек, он эвакуирован в медицинское учреждение вертолетом", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры, движение автомобилей по левой полосе на 24-м км МКАД после аварии уже восстановили. 

В новость внесены изменения (10:39 мск) - добавлены подробности.

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